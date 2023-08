Vertenza sindacali alimentari, incontro col sindaco di Novellara

Novellara (Reggio Emilia), 22 agosto 2023 - Il sindaco di Novellara, Elena Carletti, ha incontrato una delegazione sindacale della Flai Cgil per discutere della vertenza che interessa la Methodo Chemicals e la Società Italiana Werisan, che operano nel settore dei mangimi, con stabilimenti anche a Novellara, aderenti all’associazione Assalzoo, tra quelle che non ha sottoscritto il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore alimentare di tre anni fa. Questo non fa prevedere l’erogazione di incrementi retributivi decorrenti dall’aprile del 2023. Secondo i sindacati questa situazione non permette ai lavoratori dipendenti di evitare la perdita del potere d’acquisto, nonostante i buoni bilanci delle aziende del settore, senza riconoscere i giusti compensi ai dipendenti. Il sindaco Carletti ha manifestato attenzione alle questioni illustrate dai rappresentanti sindacali e si detta disponibile ad assumere un’iniziativa per ricomporre la vertenza. Per la Flai Cgil il contratto nazionale dell’industria alimentare è l’unico che riconosce il giusto compenso ai lavoratori.