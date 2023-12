"Vertigine della lista", un modo diverso per guardare la realtà che ci sta attorno

Stasera alle 19 al teatro Piccolo Orologio di via Massenet a Reggio va in scena "Vertigine della lista" con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Lorenzo De Simone, Laura Valli. La compagnia Qui e Ora torna con la sua ironia tagliente contaminata dalla leggerezza del coreografo Giorgio Rossi. "Vertigine della lista" nasce dal desiderio di provare a leggere il contemporaneo confuso che ci sta intorno, dalla voglia di sovvertire il presente che ci sfugge, dall’ambizione di inventare nuovi sguardi sul mondo, dal piacere fisico e dalla gioia che la danza porta con sé, dai nostri corpi che si trovano immersi in una poetica gioiosa e scanzonata.

"Vertigine della lista" nasce dall’incontro con l’omonimo saggio di Umberto Eco, testo denso e di riflessioni filosofiche. Un libro che, alla prima lettura, non porta alla scena: ma proprio da questo emerge chiara la sfida di farsi ispirare.