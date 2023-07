Verzellesi, 50 anni da favola Da piccola azienda a gigante

La Verzellesi Spa di Campagnola ha compiuto 50 anni di vita. Per l’occasione tutto il personale si è ritrovato a festeggiare insieme ai fondatori (i fratelli Valter, Gianni e Ivo) e l’attuale dirigenza composta dalla seconda generazione Verzellesi. Dal 1973 la parabola è stata sempre ascendente: da piccola produzione di giostre per bambini e di serbatoi in vetroresina per macchine agricole a un’impresa di riferimento internazionale nel settore della produzione di cisterne e serbatoi in stampaggio rotazionale.

Oltre alla produzione di cisterne per l’agricoltura, di serbatoi per l’automotive, l’arredo urbano, il tempo libero, la pulizia industriale, la zootecnia, negli ultimi decenni il marchio ha allargato il mercato alla pulizia industriale, alla nautica e all’innevamento artificiale. L’azienda esporta in trenta Paesi, con 85 collaboratori e una sede di 34 mila metri quadrati.