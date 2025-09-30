Vessilli e contestazioni. Odg urgente bocciato. Le opposizioni sbottano e vanno dal prefetto

Come prevedibile, la cerimonia di consegna domenica al teatro Valli del Primo Tricolore a Francesca Albanese (oggetto di polemiche in Sala del Tricolore già la settimana scorsa) – con i fischi rivolti al sindaco Marco Massari, "colpevole" di avere ricordato, oltre alla violenta azione di Israele a Gaza, anche il massacro del 7 ottobre 2023 e chiesto la liberazione degli ostaggi israeliani – ha avuto strascichi pure nella seduta del consiglio comunale in programma ieri.

Gran parte dell’opposizione, infatti, ha manifestato l’intenzione di discutere un ordine del giorno urgente in merito ai rapporti tra Comune e Prefettura, in particolare dopo l’ultimo "casus belli", ovvero la richiesta del prefetto Maria Rita Cocciufa di rimuovere dal palazzo comunale di Reggio, e degli altri municipi che l’hanno esposta, la bandiera della Palestina. La bocciatura da parte della maggioranza di tale odg ha spinto le forze di opposizione (a eccezione di Coalizione Civica) a un atto non comune: l’abbandono della seduta del Consiglio e l’immediato trasferimento in Prefettura; allo scopo di chiedere un incontro alla dottoressa Cocciufa stessa, per aggiornarla sugli ultimi avvenimenti.

Il capogruppo del Pd, Riccardo Ghidoni, ha infatti motivato la decisione di respingere l’ammissibilità dell’Ordine del Giorno (con 19 voti contrari e 10 a favore) parlando di un confronto che "si svolge su un piano istituzionale diverso" e che "non mancherà la collaborazione tra i soggetti coinvolti". Al momento della presentazione del citato documento (presentato da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lista Civica per Reggio, non era però presente in aula il Sindaco. Non una diserzione, hanno precisato dall’entourage dello stesso, ma un ritardo (Massari è infatti giunto in Sala del Tricolore successivamente) dovuto al fatto che il primo cittadino era impegnato nell’assemblea di Reggio Children al centro Malaguzzi.

Particolare però mal digerito dall’opposizione. Giovanni Tarquini, capogruppo di Reggio Civica, ha infatti definito "gravissima" l’assenza di Massari, aggiungendo che "Reggio deve essere governata da persone con il senso delle istituzioni".

L’incontro in prefettura tra la delegazione dei tre partiti di centrodestra più la lista Tarquini è durato circa una quarantina di minuti. Il prefetto ha preso atto delle istanze mosse dai richiedenti e a esse avrebbe dimostrato attenzione istituzionale. Nell’ordine del giorno non ammesso alla discussione si chiedeva, in particolare "informazione urgente da parte del sindaco al Consiglio Comunale sul contenuto di tutte le comunicazioni pervenute dal prefetto di Reggio e delle risposte inviate dal sindaco, successivamente alla esposizione sull’edificio sede del Comune della bandiera che identifica lo Stato di Palestina" e, "in osservanza di quanto risulta essere stato spiegato, precisato e intimato dal prefetto, disporre l’immediata rimozione dall’edificio del Comune delle bandiere e/o dei simboli diverse da quelle della Repubblica Italiana e dell’Ue".