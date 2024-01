’VestiAgile’: 170 accappatoi studiati per aiutare gli anziani

Si sviluppa il progetto ’VestiAgile’, che prevede la confezione di 170 accappatoi studiati per agevolare nella vestizione e svestizione gli anziani ospiti di strutture assistenziali del distretto correggese della Pianura Reggiana. Una proposta del Lions Club di Correggio, che coinvolge il Lions club di Fabbrico e la rete del Telefono d’Argento, con una ventina di volontarie cucitrici per la confezione gratuita di accappatoi per ospiti di case protette, Rsa, associazioni, centri diurni. I beneficiari sono persone fragili, affette da patologie come morbo di Parkinson, demenza senile, ictus, disabili, anziani, persone che devono essere facilitate a un indosso più pratico. Come punto di raccolta e imbusto, la Pro loco di Correggio ha messo a disposizione il laboratorio "Do-Mani". In collaborazione con le varie associazioni, ogni amministrazione nel suo Comune si impegna a una capillare diffusione informativa del progetto. Per la presentazione dell’iniziativa saranno a disposizione volontari, materiale, brochure, oltre la visione del prodotto, ovvero gli accappatoi confezionati dalle volontarie. Le realtà impegnate nel progetto (diretto da Antonella Vezzali) sono Pro loco, le Auser locali, Gruppo Primavera Fabbrico, Emmaus Campagnola, Avo Correggio, Lions club di Correggio e Fabbrico.

a. le.