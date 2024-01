Vestiti nascosti nel passeggino. Coppia nei guai

Sfruttavano il passeggino per rubare merce all’interno del Fidenza Village, che ospita alcuni grandi marchi della moda italiana e straniera. Una coppia residente nel reggiano è stata denunciata dai carabinieri per aver sottratto alcuni abiti di grande valore all’interno del centro commerciale. I due trentatreenni si aggiravano per i negozi vestitit di tutto punto, ed erano arrivati al Fidenza village a bordo di un’auto di lusso.

I carabinieri della stazione di Fidenza, nei giorni scorsi, sono intervenuti dopo la denuncia da parte del responsabile di uno dei punti vendita all’interno del Fidenza Village il quale, a chiusura settimanale dell’inventario, si era reso conto dell’ammanco di una certa quantità di capi di vestiario. Dopo avere visionato le telecamere interne del centro commerciale, e le immagini fornite dal negozio che riprendevano strani movimenti di alcuni clienti, hanno effettuato risconti incrociati tra le vetture parcheggiate all’esterno. I due coniugi ben vestiti e con una vettura di lusso, erano riusciti ad asportare alcuni capi di abbigliamento, nascondendoli all’interno di un passeggino.