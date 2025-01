Vetrata del bar con Sinner: "Magari viene a trovarci"

La ‘Sinner mania’ impazza anche nella nostra provincia. Il campionissimo che a Melbourne ha appena conquistato il terzo ‘Slam’ della propria carriera viene celebrato in tantissimi modi. Sicuramente speciale quello scelto da Serena Spinicchio, titolare del bar ‘Non solo caffè’ di San Polo d’Enza, che ha deciso di decorare un’intera vetrata della propria attività con l’immagine del suo dolo.

Un’opera realizzata da Daniele Castagnetti ‘mister Dada, apprezzatissimo artista reggiano che l’aveva completata già prima di Natale, ma che in questi giorni di trionfo del fenomeno altoatesino assume ancora più significato: "Sono da sempre una grande appassionata di tennis – spiega – ma con lui il tifo è diventato quasi una fede e così mi è venuta questa idea che a mio avviso abbina nel migliore dei modi l’arte e lo sport. L’ultima molla è scattata quando è venuto fuori il caso di un presunto doping, seguito da una serie di cose non vere sul suo conto, in quel momento volevo anche esprimere la mia completa solidarietà nei suoi confronti".

In passato il ‘Non solo caffè’ era conosciuto anche come ‘Pippo Marchioro Fan’s Club’, ma Serena non sembra avere volontà di questo tipo in versione ‘tennistica’. Anche se il sogno nel cassetto è comunque molto ambizioso: "Mi farebbe piacere se in qualche modo le arrivassero le immagini di questa opera e se volesse passare a trovarci per bere un caffè...sarebbe ovviamente un sogno!’ Chissà che tra un successo e l’altro Sinner non trovi il tempo di visitare la splendida Val d’Enza…", ha sottolineato la titolare del bar.

Come detto il fuoriclasse altoatesino ha appena conquistato l’Australian Open, titolo bissato dopo quello del 2024, che fu il primo Slam della sua carriere. Sinner ha poi vissuto da assoluto dominatore il resto dell’annata Atp, poi chiusa con la vittoria a Flushing Meadows e con la nuova affermazione, anche qui la seconda di seguito, in Coppa David con il team Italia allenato da Filippo Volandri. Il prossimo Slam che vedrà impegnato Sinner è il Roland Garros a Parigi, sulla terra rossa.

Francesco Pioppi