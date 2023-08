Vetrata rotta con un tombino Furto con spaccata al ristorante

Ennesimo furto ai danni di un locale pubblico, stavolta a Quattro Castella, nella frazione di Montecavolo, ai danni del bar ristorante Pirru di via Togliatti. L’altra mattina sono intervenuti gli operatori di un istituto privato di vigilanza insieme ai carabinieri della locale caserma per un primo sopralluogo. Alla vista della "spaccata" si è capito che si era verificata un’intrusione, nel corso della notte.

E’ stato verificato che ignoti, durante la chiusura al pubblico, in un orario che non è stato possibile definire con certezza, avevano usato un tombino in metallo per infrangere la vetrata del ristorante, creandosi un varco per poi entrare nel locale e puntare al fondo cassa, per un bottino di circa seicento euro.

Del furto ci si è accorti solo nella prima mattinata, durante un controllo esterno del locale, quando è stato notato il vetro infranto. A quel punto i ladri dovevano essere già lontani con il bottino. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri ammanchi, oltre al denaro del fondo cassa, tra attrezzature o generi alimentari che erano nel freezer e nella dispensa del ristorante.

Restano inoltre i danni provocati dalla spaccata col tombino. I carabinieri di Quattro Castella, competenti per territorio, hanno raccolto elementi di indagine (comprese le testimonianze dei residenti nella zona) e avviato accertamenti per risalire agli autori del furto notturno.