Vetri in frantumi. Tenuti in scacco dagli sbandati

Un’intera comunità tenuta in scacco da pochi e noti sbandati (o soltanto uno?) capaci in una notte di spaccare vetrate e finestrini delle auto per racimolare pochi spicci. E lo fanno forti del fatto che, anche se arrestati, presto saranno di nuovo in strada impuniti. Quando i cittadini chiedono maggior sicurezza si riferiscono proprio a questo: non svegliarsi al mattino con l’angoscia di poter trovare la macchina devastata prima di andare al lavoro o di partire per un viaggio. E magari senza avere la copertura assicurativa contro i vandalismi. Oltre ai sacrosanti controlli delle forze dell’ordine, servono pene certe contro questi reati che minano la quotidianità e il vivere civile.