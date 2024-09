"Vetri, topi e siringhe nel Parco. E promesse vecchie di 20 anni"

"Quanto dovremo attendere per sistemare il grande parco del campo da baseball?".

Lo chiedono Vittorio Spagni e i consiglieri di Coalizione Civica, facendo seguito dall’interpellanza presentata dai consiglieri comunali Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli relativa alla situazione del parco del campo da baseball tra via del Partigiano e via Stradivari, in città. "Era previsto fin dal 1998 un progetto di recupero e di riqualificazione urbanistico-ambientale volto alla creazione di un parco urbano con diversi interventi", ricordano i consiglieri nel loro documento. "Cosa è stato fatto? È stato installato un impianto di irrigazione automatica e sono state posizionate alcune panchine. I lavori non sono mai stati portati a termine e, ad oggi, l’intera area versa in situazioni di pericoloso degrado, con erba incolta e rifiuti abbandonati a terra, tra cui vetri e siringhe. L’impianto di irrigazione è danneggiato e non più funzionante, le poche panchine sono danneggiate, i residenti hanno segnalato la presenza di topi e l’area è divenuta oggetto di frequentazioni di tossicodipendenti, i quali sono attratti a causa della scarsa frequentazione dovuta all’assenza di illuminazione".

L’interrogazione chiede al sindaco Massari se il Comune sia intenzionato a intervenire, creando un’area di sgambamento cani illuminata che garantirebbe maggior presidio. E quando voglia intervenire.

"Siamo stati contattati dai residenti della zona, i quali ci hanno consegnato numerosi documenti: già a fine anni ‘90 avevano richiesto al Comune di riqualificare l’area". Ad oltre 20 anni di distanza, ci auguriamo che il Comune possa intervenire".