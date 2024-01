Vetto, festa per "Zelia". Antonietta Zobbi, nuova centenaria

Tempo di festeggiamenti anche per Antonietta Zobbi detta ‘Zelia’, nuova centenaria dell’Appennino. Ha raggiunto l’importante traguardo il 17 gennaio e domenica la festa circondata dai famigliari, alla casa di riposo parrocchiale di Vetto, dove è ospitata da alcuni mesi. Nata alle Boccede di Villa Minozzo, da Zelinda Manini e Giovanni, ultima di numerosi fratelli, andò a lavorare a servizio di una famiglia a Milano, dove fu accolta come una figlia, vi rimase tantissimi anni. Di bell’aspetto, ha dovuto lottare contro la sordità, sopraggiunta presto. Da anziana è tornata nel suo paese. Molto riservata, lavorava a maglia e realizzava manufatti, golfini, calze e sciarpe da mandare a strutture per bambini abbandonati o in Africa e Brasile ai bimbi bisognosi.

g. s.