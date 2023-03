Vetto (Reggio Emilia), furto notturno alla filiale del Bpm

L'istituto di credito in via val d'Enza

Vetto (Reggio Emilia), 1 marzo 2023 – Furto in banca, nella notte, ai danni della filiale di Vetto del Banco San Geminiano e San Prospero, gruppo Bpm, situato in via Val d’Enza, nel piccolo paese reggiano. Verso le due è scattato l’allarme che ha fatto intervenire sul posto i carabinieri del Radiomobile di Castelnovo Monti. E’ stato accertato che i ladri, poco prima, avevano forzato le due porte principali dell'edificio che ospita la banca, hanno divelto e portato via una cassaforte che si trovava sotto il bancone delle casse, per poi fuggire con il bottino. Le ricerche scattate in tutta la zona non hanno per ora consentito di rintracciare i malviventi, riusciti a dileguarsi. Il danno alla struttura e l’ammontare del denaro sottratto sono in corso di quantificazione. I carabinieri, coordinati dalla Procura reggiana, hanno avviato le indagini finalizzati a identificare i ladri chiamati a rispondere del reato di furto aggravato. Appena pochi giorni fa un simile furto era avvenuto alla filiale di EmilBanca, a Lentigione di Brescello, con i ladri che non erano riusciti a portare via solo una piccola parte del denaro, non essendo stati in grado di forzare un cassetto blindato per il tempestivo allarme scattato al momento dell’intrusione.