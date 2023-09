Vetto, una vecchia Fiat 128 sotterrata in un'oasi naturalistica

Vetto (Reggio Emilia), 18 settembre 2023 - Una vecchia Fiat 128 sotterrata in un bosco, a Vetto, nei pressi del torrente Tassaro, in un’area di interesse naturalistico, importante habitat di vari animali, tra cui la salamandrina di Savi, specie rara e di elevato valore ambientale. La carcassa è stata rinvenuta durante un controllo del sito, inserito nella Rete Natura 2000. Attraverso sondaggi del suolo è emersa una piccola parte dell’auto. Sono stati chiamati i carabinieri del nucleo forestale di San Polo, avviando le indagini, che hanno portato all’identificazione del responsabile dell’azione, considerato un illecito smaltimento del veicolo, che era stato appunto sotterrato. Il trasgressore è stato sanzionato e, con ordinanza comunale, obbligato a sostenere le spese di rimozione del veicolo-carcassa, oltre a ripristino del luogo interessato dall’operazione. Il rottame è stato consegnato a un autodemolitore autorizzato per il corretto smaltimento.