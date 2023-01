Vezzano, contatti su Instagram per spacciare droga

Droga e soldi sequestrati

Vezzano (Reggio Emilia), 27 gennaio 2023 – I carabinieri di Vezzano, insieme ai colleghi del nucleo operativo di Castelnovo Monti, attraverso una azione di monitoraggio su consumatori di droga sono risaliti a un diciottenne disoccupato, abitante in Appennino, indicato come un possibile spacciatore. E la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa un etto di hashish e un bilancino di precisione, oltre a 250 euro ritenuto provento dello spaccio. Il giovane è stato arrestato ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’alba è avvenuto il controllo. Il diciottenne è apparso collaborativo e ha consegnato spontaneamente la droga, soldi e bilancino, tutto posto sotto sequestro insieme al suo telefonino, da cui potrebbero emergere elementi d’indagine importanti. Da un esame del cellulare, infatti, risultano contatti per la presunta compravendita di sostane stupefacenti, usando un account di Instagram. Attraverso questo sistema sarebbe avvenuta la richiesta di droga, in attesa della consegna. La droga, divisa in due panetti, era nel cassetto di un mobile, in camera da letto. Sono in corso ulteriori accertamenti.