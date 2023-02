"Vi dico dov’è Saman, ma salvate mia moglie"

di Alessandra Codeluppi

"Ho deciso di dirvi tutta la verità perché voglio che i responsabili siano puniti". Trapelano paura e forti emozioni da questa ‘verità’, ovvero la versione dei fatti che Danish Hasnain ha riferito il 16 novembre scorso alla polizia penitenziaria, decidendo di far ritrovare il cadavere di Saman Abbas, la 18enne trovata seppellita nel rudere di Novellara, a pochi passi da dove abitava. Il racconto dello zio Hasnain dovrà essere vagliato nel processo, al via il 10 febbraio, a carico di lui e degli altri quattro familiari - i genitori di Saman, Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen tuttora latitante, e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq - accusati dell’omicidio della giovane.

"Voglio che il cadavere di Saman venga ritrovato per darle un luogo dove un giorno possa andarci per pregare, perché le volevo molto bene", ha detto Hasnain. Il giorno prima il fratello Shabbar Abbas, padre di Saman, era stato arrestato in Pakistan, dopo una lunga latitanza. "Avrei voluto farlo prima, ma avevo molta paura per mia moglie. Ancora oggi sono preoccupato per la sua vita: per questo chiedo la segretezza del rinvenimento del corpo di Saman almeno fino a quando lei non arriverà in Italia. Mia moglie mi ha chiesto di venire in Italia. Da questo momento ho messo a rischio la mia vita: non potrò mai più tornare in Pakistan perché gli uomini di Shabbar Abbas mi farebbero ammazzare come lui ha fatto con sua figlia".

Hasnain era stato arrestato nel settembre 2021 a Parigi e ed estradato nel gennaio 2022: interrogato in Italia, si era detto innocente e aveva riferito che i racconti del fratello minore di Saman potevano essere stati condizionati dal padre perché un terreno in Pakistan in caso di codnanna di Danish sarebbe andato a Shabbar. Il fratello di Saman aveva raccontato in udienza di aver visto nella notte del 30 aprile 2021 Hasnain mettere una mano sulla bocca di Saman, uscita di casa, che urlava. Un racconto che diverge vistosamente con quello fatto da Hasnain: "Non ho ucciso Saman. Quel giorno, dopo tanto tempo che non ci parlavamo, Shabbar Abbas mi chiamò al telefono. Subito non ho risposto perché pensavo fosse ubriaco e che volesse litigare con me. Ho spento il cellulare e mi sono messo a dormire. Poi sono arrivati Nomanulhaq e Ijaz: mi hanno svegliato non so a quale ora per dire che saremmo dovuti andare a casa di Shabbar, perché era successo qualche casino... qualche morto, senza dire chi. Quando siamo arrivati di fronte alla casa di Shabbar, loro sono andati verso le serre, dove a terra c’era il cadavere di Saman: io ho preso in braccio Saman e ho baciato la sua fronte. Volevo andare a casa di Shabbar con Saman in braccio, ma Nomanulhaq e Ijaz mi hanno fermato perché c’erano le telecamere: dicevano che Saman era stata ammazzata dalla moglie di Shabbar, ma in realtà non era vero, era un modo di difendere la nostra cultura. Nomanulhaq e Ijaz hanno preso il corpo di Saman e lo hanno trasportato verso dentro una casa abbandonata dove c’era già la pala e mi hanno chiesto di aiutarli a scavare per nascondere il corpo. Io ho detto che non stavo bene e comunque non sarei riuscito a seppellirla. A quel punto, lo hanno trasportato loro dentro al casolare. Hanno chiesto di scavare anche a me: ho iniziato, ma non riuscivo per il dispiacere. Stavo piangendo e loro cercavano di consolarmi, poi mi sono allontanato perché non riuscivo a guardare mentre seppellivano il corpo".