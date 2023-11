"Vi piace questo progetto per piazza Fiume?"

Al via a Scandiano l’iter di progettazione condiviso per la riqualificazione di piazza Fiume, nota anche come ‘piazza Padella’. Martedì, nella sala del consiglio comunale, si è svolta la serata di presentazione delle suggestioni progettuali.

"Sono contento – ha detto il sindaco Matteo Nasciuti – di aver potuto presentare un lavoro splendido svolto dal nostro ufficio tecnico di cui erano presenti l’ingegnere Matteo Nasi e l’ingegnere Simona di Rienzo, oltre all’assessore Claudio Pedroni, che hanno curato insieme all’architetto Morselli questo primo progetto di cui vedete alcuni rendering".

L’amministrazione ha precisato che non si tratta di un progetto definitivo, ma di un primo spunto, frutto di una bella ricerca storica e di un approccio sostenibile e innovativo di cui discutere con i cittadini. A pochi giorni dalla chiusura del cantiere di piazza Spallanzani, inizia quindi l’iter di riqualificazione, come già annunciato recentemente dal Carlino, pure per un’altra area del centro storico.

"C’è il recupero del disegno delle antiche contradelle che diventano segni sulla pavimentazione e ci sono i rain garden, soluzione di green urbano innovativo che permettono di lavorare in modo naturale sul recupero delle acque piovane", sottolinea l’assessore alla città sostenibile Claudio Pedroni.

Sono state già presentate le immagini di come potrebbe diventare in futuro piazza Fiume. Sul sito internet del Comune di Scandiano sono pubblicate le slide dettagliate del lavoro compiuto con le relative informazioni tecniche per comprendere meglio questo ‘primo passo’ di un lavoro che già vedrà nel 2024 l’avvio dell’iter progettuale.

L’ipotesi di avvio dei lavori è invece per il 2025. Il Comune ha comunque invitato i cittadini a mandare "ogni osservazione, spunto o idea all’indirizzo mail urp@comune.scandiano.re.it in modo che i nostri tecnici e i progettisti possano tenerne conto in fase progettuale".

Il Comune nei giorni scorsi aveva annunciato l’intenzione di riqualificare la pavimentazione e ripensare anche gli spazi all’insegna della fruibilità, vivibilità e sostenibilità.

Matteo Barca