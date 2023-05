Vi piacerebbe indossare l’uniforme?

L’Unione Comuni Pianura Reggiana ha indetto un concorso per agenti di polizia locale. Si prevede, infatti, la copertura di sei posti di lavoro con il profilo professionale "agente" di polizia locale, di cui due posti presso la Pianura Reggiana (che da tempo necessita di rinforzi) e quattro posti al Comune di Reggio Emilia. La selezione è aperta a diplomati. Il termine per l’invio delle candidature è il 9 giugno. Possono accedere al concorso persone con cittadinanza italiana, età tra 18 e 45 anni, immunità da condanne che impediscono la nomina a pubblico dipendente, non aver impedimenti al porto e all’uso di arma, diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità), idoneità specifica e possesso requisiti fisicofunzionali per l’assolvimento dei compiti di agente di polizia locale.