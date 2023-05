"Vi presentiamo la nostra biblioteca diffusa"

"Alla fine siamo davvero riusciti a portare a termine il progetto? Si riuscirà a leggere di più a scuola e ad amare la lettura anche e soprattutto in compagnia? Nel prossimo articolo la vostra curiosità sarà colmata con un nuovo aggiornamento sul nostro progetto della Biblioteca diffusa". Ve le ricordate? Queste sono le domande lasciate in sospeso dalla classe IE, la quale, dopo aver raccolto idee e progettato i possibili arredamenti per gli spazi della biblioteca diffusa, ha passato la palla a noi ragazzi della II C. Tutto è cominciato giovedì 30 marzo, quando, dopo un primo momento di spiegazione del progetto da parte di due educatrici di Officina Educativa, la classe IE ci ha esposto le sue idee e abbiamo compreso che il nostro compito sarebbe stato quello di concretizzare le proposte dei nostri compagni e tirare fuori altre idee con lo scopo di creare nella nostra scuola alcuni piccoli spazi-biblioteca e iniziare ad organizzare meglio la sala principale.

Con Officina Educativa ci siamo messi al lavoro subito e abbiamo pensato inizialmente alle finalità della biblioteca, al possibile regolamento, ai possibili eventi a tema e a come pubblicizzare e rendere inclusiva la biblioteca principale. Dopo esserci confrontati, divisi in gruppi, abbiamo fatto finta di essere veramente in biblioteca e rappresentare le nostre idee nella vita reale. Ad esempio: il gruppo che aveva lavorato sull’inclusività ha realizzato una scenetta che facesse comprendere che la biblioteca fosse per tutti, proponendo libri a caratteri maiuscoli o silent book.

Dopo aver svolto tutto questo lavoro sulla biblioteca principale abbiamo scelto due spazi della scuola fra tutti quelli pensati dalla classe IE e abbiamo iniziato ad allestirli seguendo tutte le idee che erano emerse precedentemente. Grazie ad alcuni arredi forniti da Officina Educativa abbiamo realizzato due ambienti.

Al primo piano lo ’Spazio relax’, pensato per rilassarsi, leggere, fare lavoretti creativi, giocare con le parole, disegnare: provvisto di due pouf, un tavolino per libri, cancelleria ed oggetti vari come segnalibri e mandala. Ha come sfondo l’opera d’arte ’Parole parole parole’ contro la violenza sulle donne dell’artista reggiana Elena Mazzi, che può servire da fonte di ispirazione per scrivere ‘parole cura’.

Il secondo spazio, al secondo piano, è lo ’Spazio attivo’ pensato per essere uno luogo a tema, ogni volta diverso, e dove alunni e docenti potranno organizzare attività laboratoriali e creative. Il tema per inaugurarlo sarà ’Viaggio e avventura’, con fantastiche attività pensate da noi ragazzi. Ed ora possiamo finalmente rispondere alla domande lasciate in sospeso: ce l’abbiamo fatta, la Biblioteca Diffusa prende forma.

Juliette Manchion

II C