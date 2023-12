"Vi racconto i miei 14 anni vissuti all’Opg"

L’esperienza dell’Opg raccontata da chi l’ha vissuta in prima persona. Stasera alle 21, al circolo Gardenia, presentazione del libro ’Nel carcere dei matti delinquenti’ a cura di Fabrizio Maiello. Il libro ricostruisce, attraverso la narrazione autobiografica e stralci di diario, i 14 anni di reclusione di Maiello in ospedale psichiatrico giudiziario, ma anche la sua storia straordinaria di successi, riscatto e impegno sociale. Durante la serata intervengono - oltre all’autore del libro - Maria Grazia Fontanesi (psicologa e psicoterapeuta), Federico Amico (presidente commissione per la parità e per i diritti delle persone della Regione), Franca Garreffa (coautrice del libro). L’incontro diventa anche occasione per parlare di dignità dei detenuti e di inclusione sociale. A moderare il dibattito è Delia Cardinale del circolo Gardenia. L’esperienza detentiva percorre la biografia di Fabrizio, in un ripetersi di episodi di rabbia, ribellione, punizioni e trasferimenti che lo portano all’Opg. Fino a quando una sfera di cuoio, trovata nel cortile chiuso da mura, mostra a Maiello una possibilità di salvezza, che si traduce in amicizia verso Giovanni: il compagno di cella più bisognoso di aiuto. Il rapporto di cura riuscirà a dare un senso alle loro esistenze nell’annichilente quotidianità dell’Opg. Maiello oggi ha vinto la partita più complicata della vita, da cittadino libero.

s.bon.