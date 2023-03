"Vi racconto il mio primo film"

di Stella Bonfrisco

Debutta alla regia cinematografica Daniele Salvo - artista reggiano che vanta una carriera teatrale internazionale - con il film "Gli altri": in concorso al BiFest di Bari con le proiezioni di stasera e domani. Per poi essere distribuito nelle sale.

Daniele Salvo, com’è arrivato al cinema?

"In realtà era da tempo che pensavo di fare un’esperienza di regia cinematografica, ma sono stato anticipato da una proposta arrivata da Ida Di Benedetto, che nel film oltre ad essere protagonista è anche produttrice con la Oberon e ha firmato la sceneggiatura, tratta dall’omonimo libro di Michele Prisco, insieme a Dino Gentili e Filippo Gentili. Ida di Benedetto apprezza da sempre il mio lavoro in teatro e ha pensato che avevo la giusta sensibilità per realizzare questa storia sul grande schermo".

Oltre a Ida di Benedetto chi fa parte del cast?

"Beppe Servillo, Gianfranco Gallo, Gioia Spaziani e Lorenzo Parrotto".

Com’è stato affrontare per la prima volta la regia con linguaggio artistico diverso?

"Devo dire che il cinema, rispetto al teatro è un codice totalmente diverso. Un’esperienza nuova che mi ha permesso di imparare moltissimo. Ho avuto poi una grande fortuna: quella di lavorare insieme a due professionisti immensi, come il direttore della fotografia Fabio Zamarion e il responsabile del montaggio Massimo Quaglia, che hanno alle spalle collaborazioni con grandi registi. Da loro ho imparato davvero tanto e il loro supporto è stato prezioso".

Quindi non resterà un’esperienza unica?

"No. Sto già lavorando a un altro progetto, ancora molto in embrione al momento".

Qual è la storia raccontata nel film?

"Amelia è la protagonista di uno straordinario viaggio umano. Una donna che vive sola, negli anni Cinquanta, in una città del sud – forse Napoli, anche se il film è stato girato in suggestivi angoli della Puglia – con una esistenza chiusa in piccole e cadenzate abitudini. Fino a quando non accade una cosa che cambia completamente la vita di Amelia e le fa scoprire l’esistenza degli ‘altri’. Un thriller sentimentale".

Si allontana molto la sceneggiatura dal testo che Prisco ha scritto nel 1999?

"Il romanzo è un riferimento importante nella sceneggiatura, ma per me ha rappresentato una vera e propria para-sceneggiatura da cui attingere atmosfere. La scrittura di Michele Prisco è molto ‘visiva’, ‘olfattiva’, ‘sensoriale’: da questa ho potuto cogliere molte informazioni".