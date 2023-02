"Vi racconto mio padre, il partigiano Bepi"

di Stella Bonfrisco

"Mio padre. Appunti sulla guerra civile": Andrea Pennacchi porta a teatro la storia di suo padre, partigiano sopravvissuto al campo di concentramento di Ebensee, in alta Austria, domani sera alle 21, al cinema teatro Boiardo di Scandiano. Accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Graziano Colella e Gianluca Segato, l’attore padovano racconta la storia di suo padre, attraverso ricordi pubblici e privati, in un alternarsi di emozioni. Un palco spoglio, solo le quinte nere, tre musicisti in scena. E Andrea Pennacchi al centro a raccontare la storia del partigiano Bepi, Valerio Pennacchi, suo padre, in un arco temporale che abbraccia il 1944 e il 1945.

Andrea, questo lavoro – che ha avuto una lunga gestazione – ha visto la luce proprio in un momento in cui si sta recuperando il valore della memoria...

"Lo credo anch’io. Siamo in un momento in cui si vede con chiarezza l’utilità della memoria, rispetto a scelte che sono state fatte in passato e che devono pesare su quelle che sono e saranno le scelte di oggi e domani. Quando è morto mio padre ho sentito la necessità di raccontare la sua storia, ma non sapevo come sarebbe stato accolto questo lavoro. Non mi interessava scrivere e rappresentare qualcosa per me, per elaborare il lutto, ma perché ritenevo fosse una storia importante per tutti, capace di insegnare qualcosa. Poi invece, dopo un lungo percorso di ricerca e la battuta d’arresto dovuta al covid, mi sono accorto che si trattava di un tema ritornato cogente".

Suo padre le raccontava di quel periodo?

"No, non parlava di quelle esperienze. E io ne sapevo poco. È stato soprattutto attraverso mio zio Vladimiro, che con mio padre aveva vissuto quel pezzo di storia, che ho recuperato quei ricordi. Non è stato semplice poi, tra tutte le informazioni raccolte, decidere cosa raccontare". Sul palcoscenico non è solo, insieme a lei ci sono tre musicisti.

"La musica ha un ruolo molto importante in questo spettacolo, perché è proprio a lei che ho affidato tutto quello che non sono riuscito a dire. Anche per questo occupa un grande spazio, per la sua capacità di esprimere quello che nessuna parola riesce a fare".

Lei è un attore con una lunga carriera teatrale e che negli ultimi anni si è fatto conoscere con successo al pubblico televisivo. Attualmente sta portando in tournée tre spettacoli teatrali. Ma la rivedremo ancora nei panni del vice ispettore Antonio Monti al fianco di Paola Correllesi nella seria "Petra"? E a Propaganda Live di Diego Bianchi , su la 7, con il personaggio di Pojana?

"Spero si realizzerà la terza serie di Petra, anche se al momento non si sa ancora nulla. Per quanto riguarda Propaganda cercherò di esserci il più possibile, perché è un gruppo nel quale sto molto volentieri e con cui condivido molte cose. Sarò in televisione su Rai 5, che trasmetterà il mio spettacolo "Piccola Odissea", nella prima stesura durante il lockdown".