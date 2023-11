Via ai lavori alla scuola media Levi. Focus su sicurezza ed ecologia

Un cantiere importante e atteso, per una scuola media più sicura e green: entro il 30 novembre prenderanno il via gli interventi di messa a norma antisismica e di efficientamento energetico del plesso composto dalla secondaria Carlo Levi, dall’auditorium e dalla palestra comunale. Ci saranno rilevanti (ma temporanee) ricadute logistiche per i ragazzi.

Il sindaco Alessandro Spanò spiega che i lavori - che dureranno circa 9 mesi - sono cofinanziati con fondi Pnrr che il Comune ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione, per un investimento totale di 1 milione 390mila euro (139mila euro già vincolata dal Municipio). La prima fase delle opere riguarderà la palestra e l’auditorium, mentre la seconda fase - da gennaio 2024 - interesserà la scuola.

Per ridurre i disagi e far lavorare le maestranze in sicurezza, insieme all’Istituto comprensivo è stato deciso che le attività di educazione fisica saranno trasferite nella palestra di Komodo, con la quale l’amministrazione ha preso accordi. È stato inoltre predisposto un servizio di trasporto degli studenti dalle scuole alla Komodo. La scuola di musica dall’auditorium traslocherà al primo piano della biblioteca. Nel parcheggio situato di fronte la scuola saranno infine collocati moduli prefabbricati all’interno dei quali saranno trasferite le classi.

f.c.