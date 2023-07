Via ai lavori alle Poste, uffici chiusi fino al 3 settembre

Si prospettano gravi disagi questa estate per i cittadini montecchiesi che dovranno effettuare operazioni in Posta o prelevare denaro allo sportello Atm: l’ufficio di via XX Settembre rimarrà chiuso per un mese e mezzo, da lunedì 17 luglio al 3 settembre. Per qualsiasi necessità ci si dovrà spostare a Cavriago, Sant’Ilario o Bibbiano. La chiusura al pubblico, annunciata con pochissimi giorni di anticipo, serve per "consentire l’avvio dei Iavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis — Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale". Non tutti i cittadini, specialmente gli anziani, hanno la possibilità di spostarsi per diversi chilometri. Tant’è che all’annuncio, pubblicato anche sulla pagina Facebook del Municipio, hanno fatto seguito diverse reazioni negative.

L’ex sindaco Iller Cavatorti ha proposto: "Non sarebbe male organizzare un trasporto periodico, tipo due giorni alla settimana dalle 8 alle 10, dedicato a chi ha difficoltà a spostarsi, e la logica direbbe che lo deve pagare le Poste. Poi non so se con l’Auser si possa organizzare un servizio simile in accordo con l’amministrazione, ma credo ci stiano già guardando". Una donna, L.G., commenta: "Vista la situazione, almeno un ufficio postale tra quelli elencati dovrebbe fare l’orario prolungato per permettere alle persone che non hanno possibilità il mattino, di fruirne il pomeriggio".

Le Poste di Cavriago (via Spato 26a) sono aperte da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 13,35, sabato dalle 8,20 alle 12,35, con Atm sempre fruibile. L’Ufficio sarà potenziato e sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza oltre a effettuare operazioni "non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto)". Stessi orari a Bibbiano (via Venturi 100) e a S.llario (via Podgora 1).