Via ai lavori nella caserma dei vigili del fuoco

A due mesi e mezzo dalla clamorosa protesta del sindacato Conapo dei Vigili del Fuoco, che segnalava le condizioni disastrose in cui versava la Caserma del distaccamento santilariese, venerdì scorso è stato dato ufficialmente il via libera ai lavori di manutenzione straordinaria. L’edificio è di proprietà del Comune; il Conapo ai primi di agosto aveva minacciato che se non fossero stati sistemati gli impianti - in particolare il sistema di riscaldamento, di climatizzazione e di distribuzione dell’acqua calda nei bagni -, i vigili avrebbero domandato il trasferimento a Reggio. Il sindaco Perucchetti, il 22 agosto, aveva incontrato il comandante provinciale dei Vvf Antonio Annecchini e promesso "di intervenire in tempi molto brevi".

Ora l’amministrazione comunale "fa sapere che la ditta incaricata è perfettamente consapevole dell’urgenza dell’intervento". I vigili in forza al distaccamento di Sant’Ilario nel 2022 hanno affrontato circa 800 interventi (8% in più rispetto al 2021): si tratta della sede più impegnata dopo la Centrale di Reggio. Nonostante ciò, la situazione in cui deve operare il personale da mesi è di forte disagio. Si spera che, prima dell’arrivo del vero freddo, le opere possano essere completate.

