Via ai lavori per garantire stabilità al quartiere

Via ai lavori al quartiere Peep-Pieve per la messa in sicurezza della zona franosa di via Flli Cervi dove è in corso la realizzazione della nuova scuola d’infanzia. Per arginare e neutralizzare il preoccupante movimento franoso che ha causato crepe nella sede stradale sovrastante l’area dei lavori, da ieri è stato impiantato un nuovo cantiere per la trivellazione e la collocazione di 36 pali di cemento armato alla profondità di 15 metri per assicurare la stabilità del quartiere. Con l’inizio delle trivellazioni è stato necessario, anche per motivi di sicurezza, il trasferimento delle famiglie che abitano le quattro case a schiera in prossimità della frana: due si sono arrangiate per conto loro e due sistemate dal Comune (una in un’altra struttura e una in albergo). Nessun’altra abitazione risulta a rischio frana. "Sono stati collocati diversi punti di controllo su tutto il quartiere, monitorato 24 ore su 24 – afferma il sindaco Enrico Bini – e quindi gli abitanti, a parte il comprensibile disagio per i lavori in corso, possono stare tranquilli. Stiamo sistemando anche gli accessi alle case per agevolare gli abitanti che ringrazio per la loro preziosa collaborazione, soprattutto quelli delle quattro case evacuate che seguiremo per tutta la durata dell’intervento. Eventuali danni strutturali a queste case a schiera verranno valutati e rimborsati. I lavori di palificazione dureranno una decina di giorni e i proprietari delle case non potranno accedere alle loro abitazioni se non accompagnati da addetti del Comune". Sulla ripresa del cantiere per la conclusione dei lavori di costruzione della nuova sede della scuola dell’infanzia al Peep, che avrebbero dovuto terminare entro fine anno, con rientro dei bambini dell’asilo, attualmente ospiti in apposite strutture nel campo sportivo parrocchiale. "Prima di tutto la sicurezza, - sottolinea il sindaco Bini – poi pensiamo al resto. Oggi non siamo in grado di dire quando termineranno i lavori della scuola d’infanzia, faremo in modo che avvenga il più presto possibile, ma intanto la funzionalità dell’asilo è assicurata. Oggi la nostra priorità è quella di fermare la frana e mettere in sicurezza il quartiere".

Settimo Baisi