Via ai lavori per la ciclabile Brugneto-Reggiolo

Avviati i lavori per la pista ciclabile a Brugneto di Reggiolo, opera attesa ormai da molti anni. La nuova pista ciclabile, con una lunghezza di circa 700 metri, sarà adiacente alla strada provinciale, tra il centro civico e la chiesa della frazione.

Un lavoro diviso in due stralci, che alla fine garantirà un percorso pedonale e ciclabile protetto, capace di favorire la mobilità lenta legando i punti di maggior afflusso della frazione. Non è stato semplice arrivare a questo risultato anche a fronte dei continui aumenti dei prezzi di questi mesi delle materie prime, che hanno modificato il computo metrico dell’infrastruttura. Durante il periodo di attivazione del cantiere ci saranno evidenti disagi alla viabilità.

Nel tratto di strada provinciale interessato dai lavori, infatti, la viabilità dovrà essere regolata a senso unico alternato, grazie a un impianto semaforico, per motivi di sicurezza. Intanto, nei giorni scorsi è stato firmato l’atto di accordo bonario con i proprietari per l’acquisto dei terreni necessari per realizzare la pista ciclopedonale di Villanova, con i lavori che dovrebbero iniziare – sempre salvo possibili intoppi tecnici o burocratici – entro quest’anno.