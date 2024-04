Via ai lavori per la costruzione della ludoteca

Dopo la demolizione si avvia la ricostruzione, prevista da lunedì 8 aprile, dell’edificio che sostituirà l’ex biblioteca, abbattuta lo scorso autunno in centro a Campagnola. Dopo il potenziamento del sistema fognario nelle settimane successive all’abbattimento, ora può iniziare l’opera di costruzione di una palazzina moderna, efficiente e green che ospiterà diverse attività, soprattutto giovanili. Il cantiere, previsto almeno fino a novembre, riguarderà l’area oggi recintata, senza occupare via Vettigano, quindi senza alcun intralcio al traffico. L’ex biblioteca è oggetto di un importante intervento di riqualificazione realizzato grazie a un finanziamento pubblico di 740 mila euro, il massimo ottenibile su un progetto dal costo complessivo di 944 mila euro. Qui sono previsti una nuova ludoteca (finora assente in paese), degli uffici a disposizione del Comune per attività legate alle politiche culturali e giovanili, all’associazionismo e alla promozione del territorio, mentre al piano primo verranno realizzati tre locali a pianta flessibile per le associazioni locali e per il Centro Giovani.