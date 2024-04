Via al corso Gema per ragazzi: "Solidarietà e condivisione"

Domani pomeriggio alle 16.30, nella sede della pubblica assistenza ‘Ema Emilia ambulanze’ di Casalgrande, è in programma la presentazione ufficiale del corso Gema riservato a tutti i ragazzi/e a partire dai 14 anni. Saranno illustrate tutte le importanti attività organizzate da Gema con la possibilità poi di entrare a far parte di un gruppo di ragazzi tramite le tante iniziative promosse tra cui servizi sociali, protezione civile, attività ludico-ricreative. "Un’esperienza – dicono da ‘Ema Emilia ambulanze’ – di cittadinanza attiva, solidarietà e condivisione attraverso il volontariato". Per informazioni sul corso contattare le responsabili del gruppo ai recapiti telefonici 334-7517757 oppure 351-5933989. Gema (gruppo giovani Ema) è nato nel marzo del 2018 con l’obiettivo principale di sensibilizzare e formare i ragazzi e le ragazze a partire dai 14 anni di età per far crescere cittadini responsabili e attenti alle esigenze e ai bisogni del prossimo. Nel corso degli anni i volontari del Gema, accompagnati dagli altri volontari dell’associazione, hanno preso parte a corsi di primo soccorso e manovre salvavita, servizi sociali di trasporto, ruoli di centralinisti, insegnamento ai bambini più piccoli di alcune semplici manovre di soccorso, ma anche partecipazione a feste, iniziative e mercatini occupandosi pure del volantinaggio e della pubblicità, momenti di condivisione tra loro e con gli altri volontari, divertimento e gite fuoriporta.

m. b.