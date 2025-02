Via al Festival che parla anche il dialetto

Su il sipario, stasera parte Sanremo numero 75. L’evento che - nel bene e nel male - unisce un intero paese, sintonizzandolo sulle stesse frequenze. Grandi interessi economici ma anche le polemiche di sempre e il momento in cui ognuno pensa di poter dire la sua.

Parlavamo di emozioni. Nel Festival di quest’ anno, emozionata è anche lei, Iva Zanicchi, icona della musica italiana che - nei giorni del festival, insieme ad Antonello Venditti, altro grande protagonista della musica italiana - riceverà all’Ariston il “Premio alla Carriera”. "Carlo Conti è stato molto carino a volermi fare questo omaggio. Sono più di 60 anni che canto e su questo palco ho vissuto tante emozioni", racconta Iva che sbarcherà in Riviera accompagnata dalla figlia Michela e dalla nipote Virginia.

L’interprete reggiana è l’unica donna ad avere trionfato per ben tre volte a Sanremo, nel ‘67, nel ‘69 e nel 1974. L’ultima sua partecipazione è targata 2022, quando portò in gara il brano “Voglio amarti” e guadagnò una vera e propria standing ovation. "Il ricordo più bello dei miei festival rimane legato a “Zingara”, la mia seconda vittoria, nel ‘69 in coppia con Bobby Solo. Quella canzone piacque subito a tutti, concorrenza compresa. Si capiva, fin dall’attacco, che sarebbe arrivata in alto", continua la cantante.

E mentre per Iva è il momento di celebrare il suo mito, per Gaia e Marcella, questo festival è un ulteriore banco di prova. Gaia (Gozzi), nata a Guastalla ma cresciuta nella vicina Viadana, dopo il successo del tormentone estivo “Sesso e Samba” (con Tony Effe), con “Chiamo io chiami tu” ambisce a consolidare il suo successo. "La mia canzone racconta la condizione del limbo. Presi dalle insicurezze e dal timore di ricevere un immaginario diverso da quello che ci eravamo prefigurati, talvolta evitiamo di agire e di chiamare. La mia è una canzone leggera ma tormentata", ha spiegato sui social.

E dalla poetica dell’indecisione di Gaia, alla “Pelle diamante“ di Marcella Bella, una delle Signore più accreditate dell’italico pop. Alla sua nona partecipazione, la cantante dai lunghi trascorsi reggiani, porta all’Ariston un brano che racconta di donne toste e indipendenti, sempre più consapevoli. "Sono molto felice di tornare al Festival con una canzone che sento particolarmente".