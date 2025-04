Via al festival ’Rigenera’: "Architettura al centro"

"Parte la quarta edizione del festival con 26 eventi, 7 città coinvolte, comprese 5 realtà estere. Cresciamo ogni anno". Serena Foracchia, del coordinamento di Rigenera, ha dato il via ieri in piazzale Europa alla nuova edizione del Festival d’architettura ’Rigenera - Piano B’. Quella che durerà fino al 13 aprile è un’edizione che esplorerà il ruolo cruciale dell’architettura in un mondo in costante trasformazione. I saluti istituzionali li hanno portati gli assessori Carlo Pasini ("il sindaco non è potuto intervenire, ma ci tiene a sottolineare l’importanza dell’evento, sempre ricco e fondamentale per la nostra città"), che ha rimarcato anche la presenza di tre parole che emergono dal programma: "Cambiamento, confronto e rigenerazione".

Annalisa Rabitti, assessora al welfare, è anche membro del comitato scientifico di Rigenera: "La delega alla città senza barriere c’entra molto con tutto questo e il mio ruolo è quello di tenere lo sguardo sulla gente, sugli ultimi. Gli sguardi delle persone fragili sono occhi diversi. Con uno sguardo diverso si cambiano gli occhi delle persone. Quest’anno saranno in programma passeggiate in case realizzate con domotica accessibile, che cercano di attivare soluzioni per semplificare la vita alle persone".

Il festival anche quest’anno viene finanziato dal ministero della Cultura e ha il patrocinio della Regione. A tal proposito ha portato i saluti Luca Vecchi, ora capo gabinetto in Regione. "L’ho visto nascere come Festival. Credo che portare questi temi in una città sia molto attuale e farlo in questo luogo e in questo quartiere ci dimostra che la rigenerazione urbana non è solo recupero di contenitori; che il passato con la sua memoria può stare dentro a una visione di futuro per affrontare le sfide della sua contemporaneità. La rigenerazione urbana e sociale ha consegnato la consapevolezza che ci può essere un altro modo per vivere la storia e abitarla con una visione di futuro diversa".

Oggi si svolgerà una passeggiata urbana a Reggio Emilia, alla scoperta di alcuni degli edifici più rappresentativi. Sempre oggi verrà inaugurata alle 18 alle Officine Credem di piazzale Europa la mostra Design for Peace. Sarà inoltre proiettato il documentario Green Over Gray, un viaggio attraverso la visione dell’architetto e designer argentino Emilio Ambasz.

Info: www.rigenerareggioemilia.it