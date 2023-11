Via al processo delle mascherine. L’Ausl si costituisce parte civile

Si è aperta ieri l’udienza preliminare per le sei persone finite sott’inchiesta nell’operazione ‘The mask’, condotta dalla guardia di finanza, per le quali il pubblico ministero Marco Marano aveva chiesto il rinvio a giudizio. Al centro, oltre due milioni di mascherine di tipo Ffp2 (su quasi cinque milioni di pezzi) finiti sotto sequestro, così come 300mila euro di presunti profitti illeciti, anche tramite false fatturazioni attribuite a due imprenditori, Lorenzo Scarfone di Poviglio e il trentino Paolo Paris, posti ai domiciliari dopo che la Cassazione ha bocciato i ricorsi delle difese. Dagli accertamenti, risultò l’assoluta inidoneità delle mascherine, sul piano delle capacità filtranti, a contrastare il Covid. Al vaglio finirono quattro bandi di gara urgenti durante il lockdown, affidati alla ditta Commodity Guideline di Paris, il più cospicuo da 2,7 milioni di euro.

Davanti al giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi, e al pm Giulia Galfano che ha ereditato il fascicolo, ieri l’Ausl si è costituita parte civile verso tutti, rappresentata dall’avvocato Roberto Mariani. L’ingegnere Giovanni Morini, responsabile del servizio di prevenzione dell’Ausl, accusato di aver omesso i controlli tecnici sulla genuità dei prodotti, ha chiesto il rito abbreviato: "Non vogliamo rischiare di dover affrontare un dibattimento complesso. Il mio assistito ha agito in un momento di emergenza. Verrà in udienza mettendosi a disposizione del pm e del giudice per chiarire", dichiara l’avvocato Alessandro Sivelli.

Pietro Ragni ieri era presente in aula, così come Scarfone e Paris. Deve rispondere di un presunto accordo corruttivo con i due imprenditori "in cambio di una bici elettrica", mentre avrebbe partecipato a incontri "per accrescere il suo prestigio". Lui, allora risk manager dell’Ausl, adesso in pensione e vicepresidente dell’Ordine dei medici, dichiara: "Gli atti dimostrano la mia assoluta dedizione per l’Ausl, fatto ben noto a chi ha affrontato con me i momenti terribili dell’emergenza Covid". Commenta il suo avvocato Alessandro Nizzoli: "L’inchiesta ha guardato con occhi normali una situazione che era eccezionale: ecco perché le accuse della Procura non sono condivisibili. II due imprenditori sono accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato, frode nelle forniture pubbliche e autoriciclaggio. L’avvocato Enrico Fontana per Scarfone dice che il suo assistito "aspetterà il rito ordinario per chiarire la sua posizione". Medesimo concetto espresso anche dall’avvocato Matteo Marchesini, che difende la spagnola Isabel Martinez Sabal, una dei due intermediari nel commercio di dispositivi medici, insieme al francese Claude Birnbaum.

Alessandra Codeluppi