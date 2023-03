Via al restauro delle torri del parco matildico

di Francesca Chilloni

La messa in sicurezza e il restauro delle torri di Monte Lucio, Monte Zane e Monte Vetro rappresentano il nuovo, importante tassello della realizzazione del parco storico-architettonico matildico castellese. Sabato è arrivato il via libera da parte della Giunta Olmi al progetto definitivo-esecutivo aggiornato del primo lotto dei lavori. Le opere fanno seguito a quelle, realizzate negli scorsi mesi, al Castello di Bianello con il rafforzamento e la messa in sicurezza della antica cinta muraria (progettata nel XV secolo da Biagio Rossetti, che realizzò anche l’Addizione Erculea di Ferrara).

Una prima gara d’appalto nel giugno dello scorso anno era stata revocata "a fronte dell’esponenziale e improvvisa crescita dei prezzi delle materie prime, unitamente a un’enorme difficoltà nell’approvvigionamento dei componenti necessari all’allestimento dei ponteggi". Sono quindi stati aggiornati i costi alla luce dei rincari: ora si investiranno 590mila euro, di cui 546mila di contributo regionale e il resto finanziato con fondi propri dal Comune di Quattro Castella.

Sabato la giunta ha con urgenza dato nuovamente il via libera alle opere che interesseranno tre delle quattro torri dei colli all’interno del complesso del Bianello, e in tempi rapidi si procederà ad indire una nuova gara d’appalto. Tutti interventi che sono possibili grazie a fondi regionali stanziati per i Beni culturali colpiti dal sisma del 2012. Quattro Castella in particolare aveva ricevuto per il Castello in sé 590mila euro, altri 410mila per le sue mura, e 745mila per le tre torri, con l’amministrazione comunale che contribuisce in parte con fondi propri.

Si tratta di interventi conservativi di grande portata che interessano anche i sentieri di accesso al borgo matildico. Oltre alla Sovrintendenza, nel progetto sono stati coinvolti i professionisti dell’Ufficio tecnico comunale, l’architetto Emilia Lampanti e lo studio Delmonte-Parisoli, oltre alla AR Archeosistemi.

Il Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona ha invece firmato un Protocollo d’Intesa con il Comune per svolgere sondaggi archeologici e rilievi sotto il coordinamento della Sovrintendenza Bbcc. In particolare il Dipartimento è incaricato di attività di archeologia preventiva consistenti nella supervisione delle operazioni di rimozione dei materiali crollati; di sondaggi; di verifica della stratigrafia archeologica al fine di "dare maggiori elementi interpretativi sulla morfologia delle strutture antiche e sulle dinamiche di abbandono"; di indagini del sottosuolo mediante metodologie avanzate come i georadar.

Il mastio Monte Zane (Monte Zagno o Mongiovanni) è il più occidentale dei quattro castelli, che entrò in possesso dei Canossa nel 1339. Monte Lucio (Monte Luzzo) è il terzo: fu costruito come torre difensiva nel X secolo, distrutto da Azzo d’Este nel 1307 e quindi ricostruito. Monte Vetro (Monte Vecchio) è il più a est e sarebbe nato come torre difensiva attorno all’anno 1000. Le origini del Castello del Bianello possono invece essere ricostruite fino all’anno 835 d.C.

nella foto il mastio

di Monte Zane