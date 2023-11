Via alla 32esima fiera del tartufo

Oggi a Viano si terrà la 32esima edizione della fiera del tartufo. Il programma prevede una ricca serie di iniziative (degustazioni ed esposizioni) dedicate alla promozione delle eccellenze del luogo come Parmigiano Reggiano, aceto balsamico, Spergola, miele. Non mancheranno il mercato prodotti tipici enogastronomici, mostra antichi mestieri, esposizione mezzi d’epoca, ambientazioni di civiltà contadina in miniatura, intrattenimenti musicali e giochi.