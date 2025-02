Via alla manutenzione della Pietra: "Così il sentiero sarà più sicuro"

Iniziati lunedì scorso i lavori di manutenzione straordinaria dei sentieri che portano alla sommità della Pietra di Bismantova, simbolo dell’Appennino reggiano, e sistemazione della relativa segnaletica.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha assegnato dei fondi al Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano per la realizzazione di interventi di potenziamento delle reti dei sentieri.

"Non si tratta di una modifica invasiva – afferma il consigliere del Parco, Robertino Ugolotti – ma di una manutenzione pensata per ottimizzare e recuperare gli aspetti che in questi anni hanno subito un maggiore degrado a causa delle forti piogge, ma anche dalla sempre maggiore affluenza di visitatori ed escursionisti". È previsto il riassetto del sentiero mediante la stesura di materiale per chiudere buche e pareggiare il terreno, il ripristino di alcune gradinate esistenti in sasso, la sistemazione dei gradini sostituendo e rinforzando quelli in stato di degrado, ripristino e ricostruzione dei muretti a secco esistenti.

I lavori saranno condotti limitando al massimo le interferenze con la fruizione dell’area. "Il criterio – conclude Ugolotti – è quello di non alterare l’esperienza della salita alla Pietra focalizzandosi sul ripristino del sentiero principale per renderlo più sicuro e strutturato, ma senza snaturarlo. É un lavoro su cui siamo impegnati anche su sollecitazione delle guide alpine e del Cai".

s.b.