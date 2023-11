Via alla mostra in ricordo dell’ex vicesindaco Giorgio Carrubba

Frasi di affetto e riconoscenza quelle messe in mostra nella saletta accanto alla chiesa parrocchiale, sabato e domenica scorsi, in occasione della fiera di San Simone, in centro a Rolo. Un omaggio a Giorgio Carrubba, ex vicesindaco, insegnante in pensione, oltre che esponente del volontariato, vittima di un incidente stradale la scorsa estate, alla soglia del 70 anni di età. Sullo schermo venivano trasmesse fotografie e immagini di Giorgio all’opera come amministratore pubblico, docente, volontario. In molti hanno reso omaggio a questo personaggio, che molto aveva fatto per la comunità locale.