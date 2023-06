Via alla posa dei sanpietrini San Prospero riapre a metà

Via alla fase finale. Questa settimana inizia la posa definitiva dei sanpietrini, con la lavorazione della pavimentazione di piazza San Prospero. "Salvo imprevisti meteo - dice l’assessora alla valorizzazione del centro storico, Mariafrancesca Sidoli -, come quelli che hanno rallentato i lavori nelle scorse settimane, questa è la settimana dell’inizio del posizionamento del porfido, partendo dal lato della basilica di San Prospero".

Quali saranno i tempi?

"La prima metà della piazza dovrebbe essere terminata tra il 20 e 25 giugno".

Questo permetterà una parziale apertura?

"Certo, verrà aperta la metà dalla parte della basilica, permettendo di collocare le distese".

L’altra parte della piazza?

"I lavori proseguiranno immediatamente. Possiamo ipotizzare di riaprire tutta la piazza entro metà luglio. Ne parleremo anche ai commercianti".

La riapertura della piazza farà tornare il mercato di prima?

"C’è un confronto aperto. Prima era l’unica piazza con mercato da lunedì a sabato, ora stiamo rivedendo questa impostazione in modo che non ci sia un’offerta mercatale ogni giorno".

E gli operatori che c’erano prima di Covid e cantiere?

"Molti ci hanno chiesto di restare dove si sono spostati in questi anni, in piazza Vittoria e piazza Martiri".

Che cosa potrebbe diventare il mercato di San Prospero?

"Sicuramente questa piazza sarà interessata anche da mercati straordinari. Già iniziano a domandarci quando sarà pronta per offerte un po’ particolari. Rispetto al pre-covid queste domande sono raddoppiate e ci sono tantissime tipologie".

Certo piazza San Prospero, con la sua bellezza, potrebbe ospitare eventi particolari.

"Potremo trovare anche delle importanti sinergie tra le varie piazze. Intanto mi pare significativo notare che lo spostamento del mercato ha dato anche la possibilità alle distese di essere presenti in ambito sia giornaliero, sia serale".

Con la riapertura potrebbero mantenere maggiori spazi?

"Mercato e distese hanno sempre convissuto in tutte le piazze e questo avverrà anche qui. Ma sono certa che la riapertura produrrà un ottimo effetto per le attività. In settembre aprirà anche un nuovo locale".

Il mercato interessa tutte le piazze della città.

"Infatti piazza San Prospero ci sta dando la spinta per ripensare il sistema mercatale nel suo complesso. Ovviamente per gli interventi che possiamo realizzare".

Paolo Patria