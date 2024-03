Via alla rassegna sulla legalità nel ricordo di Maria Chindamo

Al via oggi gli eventi del Comune di Rubiera nell’ambito della rassegna ‘Rubiera contro le mafie’ incentrata sui temi della libertà e legalità. Testimoni di giustizia, magistrati, vittime di mafia, donne e uomini impegnati in prima linea nella lotta al crimine organizzato si avvicenderanno nei quattro appuntamenti tra marzo e aprile e rientranti nel progetto ‘Legalità, etica & giustizia: valori e comportamenti come fondamenti di democrazia’ promosso dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale L’Ovile e il finanziamento della Regione. Oggi alle 18 nella nuova sala dedicata a Lea Garofalo nel centro sociale di Rubiera si parlerà di Maria Chindamo, scomparsa a 44 anni, nel 2016 a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, davanti al cancello della sua tenuta e il cui corpo non è più stato ritrovato. Protagonista sarà Vincenzo Chindamo (fratello di Maria) con il contributo della giornalista Carmen Vogani.