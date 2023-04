Via alla rassegna ’Un solo pianeta’

Domani alle 18 all’oratorio di Pieve Rossa, a Bagnolo, si apre la rassegna "Un solo pianeta, quale futuro?" con un aperitivo in occasione della presentazione del calendario degli eventi, dedicati ai temi dell’ambiente e dell’ecologia. Una rassegna che coinvolge il Comune, ma anche le associazioni Auser, Avis, Cooperativa Tempo Libero, Università del Tempo Libero, Croce Rossa, Anpi, Bagnolo Bene Comune, Circolo La Latteria, Circolo Culturale Giovanni Paolo II e Pro Loco, oltre a Centro Giovani, Associazione Prodigio, Movimenti Nazionali dell’Acqua, Reggio Ripuliamoci e gli oratori da Guido e di Pieve Rossa, col patrocinio del Comune di Bagnolo e dell’Unione Terra di Mezzo. In continuità con la scorsa edizione, le iniziative si svolgeranno in diversi luoghi, con iniziative all’aperto e in strutture del territorio, con l’intento di diffondere questa operazione culturale.