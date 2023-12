Via alla rivoluzione sanitaria. Il primo Centro assistenza urgenza: "Qui sgraviamo il pronto soccorso"

Un nuovo servizio di assistenza sanitaria aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ieri le autorità locali, assieme ai vertici dell’azienda Usl, hanno tagliato il nastro del primo Cau (Centro assistenza e urgenza) della provincia. Un altro passo nella riforma della sanità pubblica messa in atto dalla Regione, per sgravare altri servizi (pronto soccorso in primis) dall’enorme mole di utenza che si trovano a gestire ogni giorno. Il secondo sarà compiuto il prossimo 27 dicembre, con l’inaugurazione del Cau di Correggio, a cui ne seguiranno altri in modo da coprire tutti i distretti sanitari. La nuova struttura è attiva da oggi e ha sede nella Casa della Comunità Ovest di via Brigata Reggio 22. Per accedere è necessario prima telefonare al numero già attivo per la continuità assistenziale (0522.290001). Il centro operativo per l’assistenza telefonica in via Brigata Reggio può contare su quattro operatori la mattina e quattro al pomeriggio, fino alle 20, ora in cui si attiva il servizio di guardia medica. Anche in questo caso la scelta di estendere l’assistenza su 24 ore totali è per dilazionare il più possibile le chiamate durante la giornata; quasi sempre infatti le telefonate vedono un picco nella fascia oraria che va dalle 20 alle 21. I cittadini verranno dunque assistiti dal personale presente 24 ore su 24 a seconda delle necessità; al Cau è possibile ricevere gratuitamente visite mediche, trattamenti farmacologici al bisogno, prescrizioni di terapie per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali e procedure chirurgiche minori, come suture e medicazioni. L’azienda Usl ha stimato una media massima di 150 persone da poter assistere ogni giorno al Cau: considerando che la me-dia di accessi attuali al pronto soccorso del Santa Maria Nuova è di 220-250 persone al giorno, il centro potrebbe effettivamente sollevare tale presidio da tutte le prestazioni cosiddette ‘minori’, che però nella realtà dei fatti rappresentano circa il 70% di quelle gestite nell’ospedale cittadino. Al nuovo centro saranno operativi in tutto 38 medici a rotazione, oltre a 5 infermieri per ciascun turno (i turni sono da 6 ore). Alcuni degli ambulatori medici, tra l’altro, sono muniti di macchinari specifici per ef-fettuare analisi in tempo record. Un esempio su tutti: qualora il paziente avesse bisogno delle analisi del sangue, dopo il prelievo la macchina restituirà i risultati in un minuto d’orologio, evitando il passaggio in laboratorio ma permettendo comunque al paziente di ricevere il suo referto sul fascicolo sanitario elettronico.

Giulia Beneventi