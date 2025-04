Via all’anteprima del Brescello Film Festival

Il Brescello Film Festival torna quest’anno nel paese di Peppone e don Camillo. E la manifestazione di inizio estate viene preceduta da una anteprima con quattro appuntamenti dedicati al genere documentario in sale e luoghi simbolo del territorio reggiano.

L’anteprima, che rappresenta una novità assoluta, parte domani alle 21 al cinema di Campagnola con "Erasmus in Gaza" (2021) di Chiara Aversani e Matteo Delbò, presenti in collegamento, per una serata realizzata in collaborazione con Assopace Palestina.

Si prosegue il 3 maggio al Cineclub Claudio Zambelli di Boretto con "Mr. Beau" (2023) di Claudia Tosi, che in collegamento video presenta il film.

Altro appuntamento il 28 maggio al cinema Rosebud di Reggio Emilia con "Witches" (del 2024) di Elizabeth Sankey presentato dalla produttrice Maria Chiara Ventura, per poi concludere la rassegna l’11 giugno all’Istituto Cervi di Gattatico con "All’armi, siam fascisti!" (1962) di Lino Del Fra, Lino Micchiché e Cecilia Mangini, introdotto dal critico cinematografico Tullio Masoni.

Queste tappe di visione ci condurranno al festival tradizionale, che si svolgerà il 27, 28 e 29 giugno in piazza Matteotti a Brescello, con il programma della tre giorni di proiezioni, incontri, talk e presentazioni editoriali ormai in fase di definizione e che verrà annunciato a inizio maggio.

Parallelamente, continua il percorso rivolto alla formazione in campo audiovisivo rivolta agli under 35 attraverso due workshop e una lezione aperta realizzati in collaborazione con Spazio Gerra di Reggio Emilia.

Tutte le proiezioni e le attività del Brescello Film Festival sono ad accesso libero e gratuito.

Il festival è realizzato da Fondazione Paese di Peppone e Don Camillo.

Il tema dell’edizione 2025 è "Con occhi altri. Rivedere la realtà" e presenta un percorso che offre agli spettatori sguardi diversi, plurali, laterali sul mondo e su aspetti di esso che spesso sfuggono alla coscienza collettiva e alla percezione individuale.

"Occhi altri" sono quelli di cui abbiamo bisogno, in un contesto sociale, politico e geopolitico lacerato da conflitti, come individui e come cittadini, per rivedere la realtà e quindi immaginare e provare a pensare e produrre una realtà nuova, alternativa allo status quo violento e bellicoso in cui siamo immersi, che tenga conto, valorizzi e difenda la pluralità delle vite e delle storie - umane, animali, naturali - che la popolano.

"Occhi altri" che ci mostrino l’alterità in modo tale da non temerla più ma anzi ci spingano a ricercarla, accoglierla, a imparare da essa, a intessere nuove alleanze all’insegna della giustizia (sociale, politica, ambientale), della pace e della vita.

Antonio Lecci