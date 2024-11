Via Ambrosoli, oltre 1.200 piante messe a dimora

Sono stati piantati oltre 1200 alberi e arbusti nella zona di via Ambrosoli a Casalgrande (foto). Si tratta del primo intervento in Emilia-Romagna per Think Forestry, l’iniziativa lanciata un anno fa da Intesa Sanpaolo dedicata alla forestazione nazionale e tutela del capitale naturale. Un programma che promuove la rinaturalizzazione di area periurbana migliorando la qualità dell’aria, tutelando la biodiversità e creando nuovi spazi pubblici all’aperto. Think Forestry è realizzato in collaborazione con Rete Clima, ente tecnico e realtà leader in Italia nello sviluppo di progetti Esg per le aziende. Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo, ha spiegato che per la prima volta "una banca si impegna direttamente e attiva il sistema delle imprese in un percorso di sviluppo sostenibile con l’obiettivo di proteggere e ripristinare il capitale naturale". Paolo Viganò, presidente di Rete Clima, ha sottolineato che è "davvero un piacere continuare a collaborare con Intesa Sanpaolo anche in questa tappa a Casalgrande per la realizzazione di un progetto così significativo".

Esprime soddisfazione il sindaco Giuseppe Daviddi: "È con grande orgoglio e piacere che riprendiamo quel percorso iniziato negli anni scorsi con Rete Clima, quest’anno con il prezioso sostegno di un player di assoluto prestigio come Intesa Sanpaolo. Abbiamo messo al centro della nostra azione la tutela dell’ambiente, la difesa del suolo e il significativo miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo, come sinonimo di miglioramento della qualità della vita di tutti noi". All’iniziativa erano presenti anche il vicesindaco Valeria Amarossi, l’assessore all’ambiente Domenico Vacondio, il presidente del consiglio comunale Luciano Ferrari e il consigliere Giancarlo Bolondi. m. b.