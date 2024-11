Via Ariosto, le proteste: "Strage di auto rimosse"

Via Ariosto, scoppia la protesta. Ieri i mercatini del terzo sabato del mese per alcune vie del centro storico, tra cui appunto via Ariosto e via Garibaldi. Con un post sui social, però, vengono segnalati dei disagi: "Via Ludovico Ariosto, stamattina (ieri, ndr) ’strage’ di autorimosse (tutte in deposito Corradini) per divieto di sosta. Peccato che ieri sera (sabato, ndr) non vi fosse nessun cartello a informare il cittadino. A parte il disagio – incalzano nella segnalazione –, i proprietari dovranno pure pagare? Un comunicato di scuse da chi di dovere è quotato 1 a 1.000", scrivono, tra l’amarezza e l’ironia.

Spesso in quella via (e non solo) del centro storico spuntano dei cartelli di divieto di sosta, ma non sempre sarebbero ben visibili o comunque esposti in modo che sia immediatamente chiaro che c’è il divieto per il giorno dopo o i giorni successivi.