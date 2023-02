Via Assalini, in arrivo un ripetitore telefonico

‘Antenna selvaggia’ potrebbe colpire anche alla Canalina, segnatamente in via Assalini.

Al momento documenti ufficiali o avvisi pubblici di concessioni per l’installazione di un ripetitore telefonico nella zona non sono emersi, tuttavia le dichiarazioni dell’assessore Carlotta Bonvicini (qui sotto) confermano che un operatore ha individuato quella zona della Canalina come ideale per installare un’altra antenna, l’ennesima.

In particolare, da quanto emerge, il sito prescelto sarebbe alla fine di via Assalini, in prossimità di un’area di sgambamento cani.

Una zona tranquilla dove vi è una preponderanza di spazi verdi man mano che vi si inoltra; in particolare dopo il centro sportivo del ValoRugby, le cui squadre si allenano proprio in via Assalini.

Di fianco vi è un campo da calcio ‘aperto’ e in fondo, altre aree verdi.

Il problema?

Come sottolineano alcuni residenti, il nuovo impianto sarebbe installato in prossimità di almeno cinque palazzine, in una zona dunque densamente abitata.

Ora a differenza di altre volte, dove le decisioni sono state ‘calate dall’alto’ ed i cittadini sono rimasti sorpresi e poi si sono sentiti in dovere di difendersi anche attraverso ricorsi alla giustizia amministrativa (come è accaduto in via Gozzano e in via Lambrakis, alle Acque Chiare), nel caso specifico il Comune ha preferito lasciare un avviso nella cassetta delle lettere: una sorta di invito ad un confronto pubblico sulla migliore soluzione da adottare. I margini di trattativa, com’è noto, sono piuttosto risicati.

Ma sempre meglio così che trovarsi le ruspe sotto casa, senza nemmeno sapere cosa sta accadendo.