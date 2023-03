Via Assalini, ottocento firme contro l’antenna

Sono 800 le firme che il comitato ‘no antenna’ di via Assalini, alla Canalina, ha raccolto e che verranno depositate questa settimana per dare vita a una mozione di iniziativa popolare a sfavore dell’installazione di una nuova antenna 5G – di proprietà della Wind – di cui il Carlino aveva già dato conto nei giorni scorsi. A firmare oltre ai residenti della via, anche quelli di altri quartieri della città e membri degli ormai tanti comitati che si sono formati in città contro il proliferare di questo tipo di ripetitori. "Crediamo che il successo di questa iniziativa sia dovuto alla maturità del messaggio che si è voluto trasmettere: non siamo contrari al progresso e all’oggettiva necessità di migliorare il servizio di telecomunicazioni sul territorio, ma pretendiamo che l’uso degli spazi cittadini sia il risultato di decisioni attente e responsabili - spiega Marco Musatti, del comitato di via Assalini -. L’attuale quadro normativo concede ai gestori telefonici di individuare in totale autonomia i siti in cui piazzare le nuove stazioni radio base e di esercitare pressione sulle amministrazioni comunali affinché la loro scelta sia approvata. Il rischio è quello di assistere ad un rapido degrado dell’urbanistica cittadina col proliferare di antenne collocate in posizioni a dir poco sconvenienti". Da questo un invito all’Amministrazione comunale ad assumersi le sue responsabilità: "Non deve esonerarsi dall’esercitare la sua autorità e competenza nei confronti dei gestori telefonici, il cui unico scopo è massimizzare l’area di copertura del segnale con soluzioni a minima spesa, e di prendere in mano la situazione scegliendo con i cittadini le aree". Ni. Bo.