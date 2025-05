"Via Avogadro, tante segnalazioni"

Dopo due furti subiti nel giro di pochi anni nella sua abitazione, e sentendo che nella zona non era, purtroppo, l’unica vittima di tali azioni, Tolmino Menozzi ha compreso che era giunto il momento di fare qualcosa; nell’interesse non solo di se stesso ma per tutta la comunità che si stanzia tra via Avogadro e le altre strade prospicienti al vasto parcheggio di Iren in via Nubi di Magellano, all’imbocco della frazione di Coviolo. E ha trovato il modo migliore nel dare vita, assieme ad alcuni vicini di casa, a un gruppo di controllo di vicinato, che in poche settimane ha già affiliato una quarantina di aderenti.

"A seguito delle mie disavventure – commenta – ho appreso che tante altre persone che abitano tra via Avogadro e le strade limitrofe, avevano subito analoga triste sorte. Sicchè abbiamo pensato di metterci insieme per tenere sotto controllo il territorio e cercare di segnalare qualsiasi veicolo, situazione, persona sospetta. Magari un tempo – aggiunge – anche in buona fede si ignoravano allarmi che suonavano o soggetti poco raccomandabili che giravano intorno alle nostre case. Ora stiamo tutti più attenti e ogni situazione potenzialmente pericolosa viene segnalata su whatsapp. Io, come referente, avviso chi di competenza". La soddisfazione più grande: "La richiesta di installare telecamere che verificano le targhe degli automezzi in entrata sarà presto accolta".

Gabriele Gallo