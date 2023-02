Via Brugnoletta cambierà volto

Una via storica di Fellegara cambia volto. Si sono conclusi i lavori di abbattimento del vecchio edificio su via Brugnoletta, conosciuto come la falegnameria, con annessa abitazione di Ferruccio Benevelli e Domenico ‘Minghin‘ Fiaccadori. Dopo le ruspe l’area vedrà sorgere un fabbricato di edilizia residenziale, mentre a pochi metri di distanza sulla stessa via, la principale della frazione, è imminente la partenza di un altro cantiere con un anno di ritardo sulla tabella di marcia, dopo che il progetto era stato presentato due anni fa. Stiamo parlando della ristrutturazione del vecchio teatrino parrocchiale inaugurato nel 1914, in disuso dagli anni ‘70, e dell’adiacente sagrestia. Il fabbricato, che si affaccia su via Brugnoletta, negli ultimi anni si presentava in un pericoloso stato di avanzato degrado. Nel frattempo per evitare problemi di sicurezza è stata chiusa, proprio di fronte, la passerella in legno sul canale che collega la chiesa parrocchiale al complesso residenziale in zona ex cantine Cavalli. Presto inizieranno i lavori di messa in sicurezza con la relativa riapertura al pubblico.

gi. fi.