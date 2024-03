"Via Calvi, finalmente riducono i disagi"

"Ringraziamo il Carlino. Subito dopo la pubblicazione della notizia sull’incuria di via Calvi, a Poviglio, dopo lunghi mesi di silenzio e indifferenza, è stato subito mandato un operatore con un trattore per spargere ghiaia e ridurre i disagi". Il messaggio arriva da alcuni residenti in quella zona di San Sisto, da tempo alle prese con buche enormi, che si allargano dopo ogni abbondante pioggia. E c’è chi segnala danni evidenti all’auto a causa delle buche sulla strada: "La mia vettura – racconta una donna – è in riparazione per danni che ammontano a quasi duemila euro".