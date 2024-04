Via Cantonazzo, cambia la viabilità. Senso unico alternato e semaforo

Sono state previste da ieri mattina fino alle 18 di domani le modifiche della viabilità in via Cantonazzo a Rolo, con un semaforo mobile per gestire il senso unico alternato nel tratto interessato da lavori, nei pressi dell’ingresso del Lago Rubona. Questo provvedimento si rende necessario per poter consentire agli operatori di Ireti e delle imprese incaricate dell’intervento di svolgere in sicurezza lavori di allacciamento della rete dell’acqua da parte dei tecnici. Questi lavori permetteranno di portare la fornitura dell’acqua potabile negli spazi del Lago Rubona, struttura molto frequentata per la pesca e per il tempo libero, soprattutto nella stagione estiva. Durante le operazioni potrebbero verificarsi alcuni disagi al traffico nel tratto di strada interessato dal cantiere, proprio a causa della necessità di regolare il traffico a senso unico alternato.