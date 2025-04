Via Carducci a Rubiera a lungo senz’acqua. Cavallaro: "Tutto risolto"

Via Carducci a Rubiera senza acqua a causa di un guasto. Fortunatamente il problema è stato poi risolto definitivamente nella giornata di ieri. "Arca ieri ha ridato l’acqua alla zona di via Carducci – riferisce Emanuele Cavallaro, sindaco del Comune di Rubiera –. Una riparazione complicata su cui era al lavoro dalla notte di martedì. Il tubo dell’acquedotto che si era rotto era importante".

L’intervento ha interessato l’area delle scuole medie Fermi a cui Arca ha fatto arrivare 200 bottigliette d’acqua per evitare disagi agli studenti e al personale scolastico. Il primo cittadino rubierese, al termine delle operazioni, ha dunque espresso gratitudine al personale intervenuto per risolvere l’emergenza che aveva causato la temporanea interruzione del servizio idrico. "Ringrazio Arca – ha sottolineato il sindaco Cavallaro – della sensibilità dimostrata e della solita tempestività. Nelle prossime ore arriverà un’autobotte a ripulire per bene tutto".

m. b.