Via Cecati, altre svastiche De Lucia: "Rimuovetele"

Ancora svastiche in via Cecati. "Qualche giorno fa segnalavo a Comune e forze dell’ordine i simboli nazisti al parcheggio di via Cecati - scrive Dario De Lucia, consigliere comunale di Alleanza Civica -. Questo non ha fermato l’estremista che ha disegnato nuovamente svastiche, simboli delle SS, croci celtiche e scritte inneggiati al nazifascismo".

De Lucia chiede di attivarsi per risolvere il problema: "Invito nuovamente tutti i servizi a fare il proprio ruolo, bisogna rimuovere questi ingiuriosi imbrattamenti e le forze dell’ordine devono trovare il colpevole così che venga a pulire lo schifo prodotto. Ringrazio Mattia per avermi comunicato questa situazione". De Lucia invita i cittadini a segnalargli problemi di manutenzione e pulizia della città scrivendo a [email protected]